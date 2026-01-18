Parma e Genoa non si fanno male: 0-0 al Tardini, tutto invariato in lotta salvezza

Parma e Genoa non si fanno male: 0-0 al Tardini, tutto invariato in lotta salvezzaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:32News
di Redazione FV

Pareggio a reti bianche tra Parma e Genoa, nel match dell'ora di pranzo della 21a giornata di Serie A. Non si fanno male ducali e liguri, che chiudono sullo 0-0 lo scontro salvezza di questa domenica. Rimane, quindi, tutto invariato a livello di classifica, aspettando Bologna-Fiorentina.