Parma-Cagliari apre la 27esima giornata di serie A: le formazioni

Archiviate le coppe europee, alle 20.45 Parma-Cagliari apre la 27esima giornata di serie A che sarà chiusa da Udinese-Fiorentina lunedì prossimo. La sfida del Tardini permetterà a chi vince di restare con un piede in A, in particolare il Parma che ha 32 punti, esattamente 3 più del Cagliari che invece è solo a +5 dalla terzultima Lecce (a 24 come la Cremonese e la Fiorentina che al momento sarebbero salve solo per differenza reti). Ecco le formazioni ufficiali:

Parma (3-4-2-1): Corvi, Del Prato, Troilo, Valenti, Britscghi, Bernabe, Keita, Ordonez, Valeri, Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta

A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Circati, Nicolussi Caviglia, Martinez.

Cagliari (3-4-3): Caprile, Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert, Adopo, Liteta, Sulemana, Palestra, Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane

A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracìn, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano, Folorunsho