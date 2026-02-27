Il Crystal Palace rimane la favorita di Conference. E il suo allenatore spegne le polemiche: "Non rischio l'esonero"

Nel momento più delicato della stagione, il Crystal Palace sceglie la continuità. Le eagles rimangono tra le favorite per la Conference, hanno eliminato ieri lo Zrinsjski Mostar e ai quarti, in caso di passaggio, potrebbero incontrare la Fiorentina, ma in Premier sono in netto calo. Le voci sul futuro di Oliver Glasner si sono intensificate dopo una serie di risultati negativi in Premier League, che avevano fatto scivolare la squadra in classifica. Ma il tecnico austriaco ha voluto fare chiarezza, confermando di aver ricevuto garanzie sulla sua permanenza fino al termine della stagione. La svolta è arrivata dopo il successo europeo contro lo Zrinjski Mostar, che ha permesso al Palace di qualificarsi agli ottavi di Conference League con un complessivo 3-1. Ai microfoni di TNT Sports, Glasner è stato netto: “Ho avuto la certezza assoluta di restare. Per me la cosa più importante sono i giocatori e la fiducia che ripongono in me e nello staff: senza quella, puoi fare le valigie e tornare a casa”.

Il tecnico ha sottolineato la compattezza dell’ambiente, dal gruppo squadra alla dirigenza: “C’è grande unità, anche con il presidente e il direttore sportivo”. E ha invitato a leggere il momento con maggiore equilibrio: “A volte dimentichiamo che questa è la seconda migliore stagione di sempre del Palace in Premier League. L’anno scorso è stato forse il migliore, con la prima esperienza europea”. Glasner ha ammesso anche qualche errore comunicativo: “Forse alcune interviste non sono state utili, ma dico sempre quello che sento”. La conclusione guarda avanti: “Siamo in una buona posizione. Ora sta a noi e ai tifosi rendere questa una stagione davvero positiva”