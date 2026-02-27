Borghi sulla Fiorentina: "Adesso basta facili entusiasmi. E occhio al Rakow"

vedi letture

Sul proprio canale YouTube Stefano Borghi ha commentato i sorteggi europei, parlando così dell'avversario della Fiorentina negli ottavi di Conference, il Rakow: “Attenzione, perché il Rakow è una formazione che sta prendendo sempre più confidenza con le competizioni europee. Ce la ricordiamo nel doppio confronto con l’Atalanta in Europa League, poi vinta dagli stessi bergamaschi. I polacchi sono cresciuti molto, hanno un gruppo compatto e una precisa identità di gioco, ma restano nettamente inferiori alla Fiorentina e anche allo Strasburgo. Sarebbe stato comunque un avversario insidioso: ha perso Rosenior, ma O’Neill è un tecnico valido e la squadra mantiene una buona qualità. Quella di ieri è stata una serata negativa. C'è da evitare facili entusiasmi, perché abbiamo visto cosa è accaduto ieri. Nessuno avrebbe voluto vedere la Fiorentina in quelle condizioni: è stata una notte complicata, al di là dell’esito positivo finale.

Detto questo, per come si incastrano le date, il sorteggio può essere considerato favorevole. Incontrare il Crystal Palace va bene più avanti: ora i viola devono sistemare la situazione in campionato. Hanno trovato un po’ di continuità e devono chiudere la pratica il prima possibile. Avere un doppio impegno di Conference più abbordabile permette di dare priorità al campionato. Poi, qualora si arrivasse ai quarti e la classifica fosse più tranquilla, la Fiorentina potrebbe affrontare con serenità un confronto affascinante contro una squadra di caratura superiore come il Crystal Palace. Per il momento, va bene così”.