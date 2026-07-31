Ufficiale Parma, annunciato il colpo dal Borussia Dortmund: ecco Ousmane Diallo

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Il Parma guarda al presente ma soprattutto al futuro e mette a segno un importante colpo di mercato. Il club crociato ha infatti ufficializzato l'arrivo di Ousmane Diallo, esterno offensivo classe 2007 proveniente dal Borussia Dortmund. Un'operazione che porta a disposizione della società emiliana uno dei giovani talenti più interessanti del panorama internazionale. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

"Parma Calcio 1913 comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Borussia Dortmund le prestazioni sportive del calciatore Ousmane Diallo Thiao. Il giovane talento e neo Campione d’Europa con la Spagna Under 19 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031. Esterno offensivo classe 2007, nato a Las Palmas, Diallo muove i primi passi nel settore giovanile dell’UD Las Palmas, prima di trasferirsi al Deportivo Alavés, dove continua a crescere e a costruire il proprio percorso calcistico. Nel 2023 approda al vivaio del Borussia Dortmund, una delle realtà più prestigiose del calcio europeo, con cui disputa la UEFA Youth League e, il 25 ottobre 2024, realizza il sogno dell’esordio tra i professionisti. Un cammino importante anche con la Nazionale spagnola, con la quale ha attraversato le diverse tappe del settore giovanile, vestendo le maglie delle selezioni Under 15, Under 16 e Under 17".