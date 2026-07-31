FIGC, disposto un minuto di silenzio nelle gare amichevoli italiane per la scomparsa di Baresi

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La FIGC ha preso una decisione in merito alla notizia drammatica che ha colpito il mondo del calcio italiano e non solo, ossia quella della scomparsa dello sotrico difensore e capitano del Milan, Franco Baresi. Questo il comunicato della federazione: "Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana. Il minuto di raccoglimento verrà osservato prima delle gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana".