Serie A, 3-0 del Bologna a Udine, in gol Bernardeschi. 3-3 tra Cagliari e Genoa

vedi letture

Si sono da poco concluse le gare delle ore 15:00 di Serie A tra Udinese e Bologna e Cagliari e Genoa. La prima sfida, quella del Bluenergy Stadium, è terminata con un netto 3-0 in favore della squadra rossoblù allenata da Vincenzo Italiano, che grazie alla doppietta di Tommaso Pobega e al primo gol in campionato dell'ex viola Federico Bernardeschi hanno momentaneamente agganciato Inter e Roma al primo posto a quota 24 punti. La partita tra Cagliari e Genoa è invece stata un sali e scendi di emozioni ed è terminata con un pirotecnico 3-3.

A nulla è servita la doppietta, la prima in Serie A, di Borrelli, con i padroni di casa che si sono fatti riprendere nel finale da una punizione di Aaron Martin. Il pareggio sicuramente fa comodo anche in ottica classifica e lotta salvezza alla Fiorentina.