Pari tra Bologna e Toro, Cremonese vincente a Genova: Viola penultima in classifica
Il mercoledì di campionato si chiude con un successo della Cremonese sul Genoa (0-2 a Marassi, doppietta di Bonazzoli) e un pareggio a reti bianche tra Bologna e Torino, oltre alla netta sconfitta della Fiorentina contro l'Inter. La classifica attuale piange per la squadra di Pioli, penultima a 4 punti in vista del delicatissimo match col Lecce di domenica al Franchi. Questa la classifica aggiornata in attesa di Cagliari-Sassuolo e Pisa-Lazio di domani:
Napoli 21
Roma 21
Inter 18
Milan 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Udinese 12
Torino 12
Lazio 11*
Sassuolo 10*
Cagliari 9*
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4*
Fiorentina 4
Genoa 3
* una partita in meno
