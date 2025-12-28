Luca Speciale duro su Ferrari: "Che aspetta a dimettersi anche lui?"

Parole dure sulla Fiorentina affidate al proprio canale X dal giornalista di La7 Luca Speciale, tifoso della Fiorentina: “Non hanno mai voluto farsi affiancare da uomini di calcio forti e competenti per timore che togliessero loro potere e ne svelassero il bluff. Hanno buttato decine di milioni, tentando spesso la sorte. Uno si è dimesso, l’altro che aspetta?". Il riferimento è ad Alessandro Ferrari, attuale direttore generale del club, ritratto nella foto pubblicata a corredo del tweet assieme a Pradè, direttore sportivo che già si è dimesso.