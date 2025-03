Paolo Pulici sui centravanti italiani: "Ormai ci sono stranieri. Gli italiani non sono più capaci"

vedi letture

Premiato al Trofeo Maestrelli a Montecatini, l'ex attaccante del Torino Paolo Pulici ha parlato a margine dell'evento. Questo un estratto delle sue parole, come raccolte da Tuttomercatoweb.com, riguardo ad un suo giudizio sugli attaccanti italiani di oggi: "Gli attaccanti? Ormai giocano tutti gli stranieri. Costano meno e non creano problemi. Quindi, non c’è nessuno che mi colpisca particolarmente".

In Nazionale ci sono Reteghi e Kean

Ma perché bisogna far giocare chi ha solo il bisnonno italiano? Non ci siamo".

Succedeva anche in passato, però…

"No, tanti anni fa era diverso. O eri italiano, o non giocavi. Oggi gli italiani non sono più capaci, il calcio è pieno di stranieri. È una delusione".