Da oggi è ufficiale, San Siro passa a Inter e Milan per 197 milioni

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Lo stadio di San Siro passa di proprietà. È stato firmato questa mattina il rogito che prevede la vendita per 197 milioni dello stadio e delle aree limitrofe da parte del Comune di Milano a Inter e Milan, come prevedeva la delibera di vendita approvata dal Consiglio comunale Sulla compravendita, ha appreso l'ANSA, la Procura di Milano sta indagando sulla compravendita per turbativa d'asta. Proprio questa mattina è stato sentito dai pm Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi il promoter Claudio Trotta, tra i fondatori del comitato Sì Meazza.

In una lettera aperta al sindaco, Trotta aveva rivelato che insieme ad altri operatori dello spettacolo dal vivo avrebbe voluto fare una offerta per lo stadio ma che era stato impossibile partecipare al bando del Comune per le tempistiche troppo strette. (ANSA).