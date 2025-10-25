Paloscia, il ricordo di Giorgetti: "Un mix tra Cristiano Ronaldo e Messi"

Il ricordo di Angelo Giorgetti editorialista di Firenzeviola.it e storica firma de La Nazione, per la morte di Raffaello Paloscia:

"Raffaello Paloscia è stato un gigante del giornalismo, ha saputo trasformare la modestia del carattere in grandezza con una serenità che davvero ho visto in pochi professionisti del suo livello. Non è stato solo il capo, ma anche il fratello maggiore in una leggendaria redazione che poteva vantare, fra gli altri, Giampiero Masieri e Sandro Picchi. Diamanti veri e hanno brillato per la Nazione: Raffaello si dimenticava del suo ruolo, era il capoclasse in un’epoca in cui i giornalisti vedevano i colleghi più ancora dei propri familiari. Turni di lavoro pazzeschi, ma anche burle, amicizie, condivisione, rispetto, amore viscerale per la Fiorentina insieme alla capacità di mantenere le distanze, per far bene il proprio lavoro.

Ho cominciato a collaborare alla Nazione quando lui era capo dello sport e gli devo praticamente tutto. Insegnamenti, esempi, incoraggiamenti, anche quei silenzi che volevano dire tanto.

La foto con lui è una di quelle a cui tengo di più, quando Raffaello entrò a far parte della Hall of Fame del Museo della Fiorentina. Sul palco era emozionato e recuperò la quota timida che ai nostri occhi sorprendentemente aveva messo da parte, una volta lasciato il giornale, per una seconda vita nelle tv fiorentine: e anche davanti alla telecamere, nella parte più istrionica che non sospettavamo avesse tenuto nascosta, Raffaello è stato un fuoriclasse.

Quella sera sul palco della Hall of Fame viola avevo i brividi anche io, ricordo che in un breve discorso farfugliai che fra i giornalisti lo avevo sempre considerato un mix fra Messi e Cristiano Ronaldo. E’ vero.

Lui mi guardò come dire: sei scemo. Un artigiano della modestia, questo è stato Raffaello, e ci mancherà tantissimo".