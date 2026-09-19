La prima di Palladino termina 1-1, il Cagliari è primo in classifica: i risultati di Serie A

vedi letture

Un pari e una vittoria in trasferta nel sabato pomeriggio di Serie A. Finisce 1-1 al Dall’Ara tra Bologna e Torino nella prima di Raffaele Palladino sulla panchina emiliana. I padroni di casa sbloccano il risultato al 14’ con Federico Bernardeschi, bravo a sfruttare una deviazione sul cross di Miranda e a battere Perri con il sinistro.

Il Bologna domina sul piano territoriale ma non riesce a chiudere la partita. Nella ripresa il Torino cresce e al 77’ trova il pareggio con Sandro Kulenovic, che approfitta di un errore di Skorupski su una conclusione apparentemente innocua. Nel finale resta anche il dubbio per un possibile rigore non concesso al Torino: Oristanio viene fermato da Heggem in area, ma né Guida né il VAR intervengono. Al Dall’Ara finisce così 1-1.

In Friuli, il Cagliari continua a sorprendere tutti e centra la quarta vittoria stagionale. I rossoblù battono 1-0 l’Udinese grazie alla rete di Daniel Maldini, che al 54’ approfitta di un errore tra Miller e Kabasele e firma il gol decisivo. Dopo un primo tempo più favorevole ai padroni di casa, con il Cagliari costretto anche a fare i conti con l’infortunio di Davis, la squadra di Pisacane trova il vantaggio nella ripresa col solito Daniel Maldini, che festeggia la convocazione in Nazionale col terzo gol consecutivo. L’Udinese reagisce e cerca il pareggio fino alla fine, ma Elia Caprile è protagonista di alcune parate decisive. Con questo successo, il Cagliari sale a 12 punti e raggiunge momentaneamente Roma e Inter in vetta alla classifica.