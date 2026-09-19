Serie A, alle 15 il ritorno di Palladino: le formazioni di Bologna-Torino e Udinese-Cagliari

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Due gare alle 15 nel sabato di Serie A: tra poco meno di un'ora inizierà il match tra Bologna e Torino, in programma a partire dalle 15. Palladino parte subito con la difesa a 3 e schiera Skorupski in porta, con Helland, che scalza Vitik, Heggem e Theate in difesa. Out Holm, c'è Zortea a destra, con Moro che si accomoda in panchina per far spazio a Pobega. Confermati invece Ferguson e Miranda. Scelte obbligate davanti con Bernardeschi e Cambiaghi dietro Piccoli. Ignazio Abate risponde con qualche novità. Nel suo 3-5-1-1 infatti non ci sarà Comuzzo, con Comert, Ismajli e Coco che comporranno il reparto arretrato davanti a Perri, a cui viene data ancora una volta fiducia nonostante gli errori. A centrocampo accanto a Mandragora ci saranno Bragança, che ha vinto il ballottaggio con Gineitis, e Fitz-Jim, mentre agiranno sulle fasce Fortini e Cacciamani. In attacco Vlasic a supporto di Simeone.

Le formazioni ufficiali

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. A disposizione: Pessina, Happonen, Holm, Moro, Orsolini, Amondarain, Mbangula, Casale, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Enem, Alhassane, De Silvestri, Vitik. Allenatore: Raffaele Palladino.

Torino (3-5-1-1): Perri; Comert, Ismajli, Coco; Fortini, Braganca, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic; Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Ilkhan, Aboukhlal, Oristanio, Rodriguez, Comuzzo, Kulenovic, Belghali, Gineitis, Zapata. Allenatore: Ignazio Abate.

Sempre alle 15, sfida al Friuli tra Udinese e Cagliari. I nove punti raccolti dai rossoblù ne fanno la quinta forza dl campionato e una delle principali sorprese in avvio di Serie A. I friulani, viceversa, devono ancora ingranare. Fischio di inizio alle 15 affidato a Manganiello, di seguito le formazioni ufficiali. Nicolò Zaniolo, convocato da Roberto Mancini in Nazionale, torna e lo fa da titolare. L’azzurro è infatti schierato dal primo minuto nella formazione di Kosta Runjaic, al fianco di Ekkelenkamp e alle spalle di Davis. Sul fronte opposto, ma non è una sorpresa, Fabio Pisacane non rinuncia a Daniel Maldini: anche lui convocato in Nazionale, e reduce da una settimana molto particolare - gol vittoria all’Atalanta e poi incidente nella notte a Milano, ma non ci sono dubbi sul suo posto da titolare. Questi glli undici di Runjaic e Pisacane:

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis. A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Chakvetadze, Gomez, Zanoli. All. Runjaic

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Deiola; Adopo, Maldini; Mendy. A disposizione: Sherri, Radunovic, Kevin Carlos, Fazzini, Ciervo, Gagliardini, Kofler, Aurelio, Liteta, Sugawara, Sulev, Sugamele, Fadera, Massolin. All. Pisacane