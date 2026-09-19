Il Museo Viola ricorda Mazzola: "Grande campione: Sandro sempre con noi"

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Anche il Museo Viola si unisce al cordoglio per la morte di Sandro Mazzola. Con un post sui suoi canali social, il Museo ricorda il compianto figlio di Valentino, scomparso stanotte all'età di 83 anni. Ecco la didascalia che accompagna il post Instagram:

"Il Museo Viola piange la scomparsa del grande Sandro MAZZOLA.

Nato a Torino l' 8 novembre 1942, figlio dell'indimenticabile Capitano Granata Valentino MAZZOLA e fratello di Ferruccio che giocherà anche con la Fiorentina.

Sandro Mazzola è calciatore e Bandiera dell'Inter, dalle giovanili fino al suo ultimo giorno in campo ha vestito solo la maglia nerazzurra dal 1957 al 1977.

Grande protagonista con la Nazionale Italiana, Campione d'Europa nel 1968 e vice Campione del Mondo nel 1970, un giocatore simbolo del calcio italiano conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

Oggi purtroppo il grande Sandro è scomparso nella sua Milano.

Ci lascia un grande campione ed un simbolo del calcio italiano degli anni '60 e '70, forse l'epoca più iconica del nostro calcio.

Il Museo Viola porge le sentite condoglianze ai familiari, ci stringiamo a loro, ai tifosi nerazzurri ed a tutti gli sportivi in un grande abbraccio di cuore!

. Sandro sempre con noi!"