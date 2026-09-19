Alle 18 il big match di Serie A: ecco le formazioni ufficiali di Roma-Inter

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È tutto pronto all’Olimpico per il big match del weekend: alle 18 va in scena la sfida tra tra Roma e Inter, entrambe prime in classifica e a punteggio pieno dopo 4 giornate. I due allenatori, Gian Piero Gasperini e Christian Chivu, hanno sciolto gli ultimi dubbi e ufficializzato gli undici che scenderanno in campo. Nella Roma Balerdi viene preferito a Ndicka al centro della difesa, mentre Koné parte regolarmente dal primo minuto. In avanti, insieme a Dybala e Malen, spazio a Soulé, che vince il ballottaggio con Rodrigo Mora.

Nell’Inter, invece, Chivu sceglie Diouf sulla fascia destra al posto di Luis Henrique. A centrocampo c’è Curtis Jones con Zielinski e Barella, mentre Sucic parte dalla panchina. In attacco confermata la coppia Lautaro Martinez-Thuram, che torna titolare dall’inizio dopo il turno di riposo dell’argentino nella scorsa giornata.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Koulierakis, Pellegrini, Castro, De Roon, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Mkhitaryan, Pavard, Carlos Augusto, Bovio, Mosconi, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli - Berti

IV Ufficiale: Maresca

VAR: Mazzoleni AVAR: Di Paolo