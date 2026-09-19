Primavera, Fiorentina a Lecce a caccia della prima vittoria: la formazione

Primavera, Fiorentina a Lecce a caccia della prima vittoria: la formazioneFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:19News
di Redazione FV

Torna in campo la Fiorentina Primavera. Questa mattina la squadra di Aurelio Andreazzoli fa visita al Lecce per la quinta giornata del campionato di categoria. Occasione per i viola di rialzare la testa, vincere la prima partita della stagione e schiodarsi dai bassifondi della classifica. Ecco la formazione ufficiale:

4-2-3-1: Fei; Corduneanu, Turnone (C), Melani, Perrotti; Bianchini, Cianciulli; Pietropaolo, Angeloni, Croci; Jallow. Allenatore: Andreazzoli