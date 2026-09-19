Primavera, Fiorentina a Lecce a caccia della prima vittoria: la formazione
FirenzeViola.it
Torna in campo la Fiorentina Primavera. Questa mattina la squadra di Aurelio Andreazzoli fa visita al Lecce per la quinta giornata del campionato di categoria. Occasione per i viola di rialzare la testa, vincere la prima partita della stagione e schiodarsi dai bassifondi della classifica. Ecco la formazione ufficiale:
4-2-3-1: Fei; Corduneanu, Turnone (C), Melani, Perrotti; Bianchini, Cianciulli; Pietropaolo, Angeloni, Croci; Jallow. Allenatore: Andreazzoli
Pubblicità
News
Viola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%di Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Viola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%
Copertina
FirenzeViolaFagioli, il rilancio è completo. Centrale nella Fiorentina e ora di nuovo azzurro dopo due anni
Lorenzo Di BenedettoLa ricetta di Vanoli è quella giusta: il tecnico può davvero far innamorare questo gruppo della Fiorentina. Grosso era stato scaricato dai giocatori, impossibile pensare il contrario. Napoli prova del nove: guai a dare Allegri per morto
Luca CalamaiVanoli ha cambiato anima alla Fiorentina. Innamoriamoci di Pellegrino. La Fiorentina non può fare a meno di Fagioli. Contro il Napoli capiremo se questa Viola vale l’Europa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com