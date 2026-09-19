Sosta a ranghi ridotti. Da Mastantuono a Oulai: tutti i viola in Nazionale

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Sarà una sosta lunga quella che scatterà lunedì, con i campionati fermi per due weekend. Un periodo che permetterà a Paolo Vanoli di lavorare sui meccanismi della sua Fiorentina, ma a ranghi ridotti: come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, saranno infatti otto i giocatori viola impegnati con le rispettive Nazionali. Tra questi c’è Mastantuono, convocato dall’Argentina, mentre Fagioli sarà a disposizione dell’Italia del ct Mancini.

Gli altri convocati sono Oulai, chiamato dalla Costa d’Avorio per le qualificazioni alla Coppa d’Africa, Dragusin, impegnato con la Romania in Nations League, e Beto, che difenderà i colori della Guinea-Bissau. Spazio anche alle Under 21, con Ndour convocato dall’Italia e Njie dalla Svezia, entrambi impegnati nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Parte con la propria Nazionale anche Pongracic, convocato dalla Croazia.