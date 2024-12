PALLADINO, Domani out Pongracic. Edo tifa per noi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola in vista della gara che attenderà domani i suoi ragazzi contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni a partire dalle condizioni della squadra: "I ragazzi sono concentrati sulla partita di domani. Vogliamo fare una bella prestazione e cercare di portare punti a casa. Vogliamo riscattare l'eliminazione in Coppa. E' stata una settimana difficile ma la squadra sa che Edo (Edoardo Bove, ndr) sta bene. Ci guarda e fa il tifo per noi".

Come si riparte dopo la Coppa Italia? Quali sono gli errori da non commettere?

"Sicuramente dobbiamo mantenere alta l'attenzione per tutti i 90 minuti perché è fondamentale. Contro l'Empoli abbiamo avuto delle disattenzioni pagate care e in campionato non ce lo possiamo permettere. Il Cagliari è in salute e sfrutterà i nostri errori".

A livello fisico come sta la squadra?

"La squadra sta bene. I ragazzi si stanno allenando con grande intensità. Abbiamo una rosa ampia, costruita per far fronte a tanti impegni. Abbiamo recuperato Gudmundssson, che sta bene ed è carico, e anche Richardson. L'unico assente sarà Pongracic che ha subito un colpo sulla parte alta della coscia".

Che gara si aspetta domani?

"Loro sono in salute. Hanno fatto una grande gara contro il Milan, hanno pareggiato all'ultimo con il Genoa e hanno vinto contro il Verona. Stanno bene e, forse sono una delle squadre che sta meglio fisicamente in Serie A. Hanno giocatori di gamba e di ripartenza. Si difendono bene e puntano molto sulle ripartenze. Sono complicati da affrontare però noi dobbiamo fare la nostra prestazione. Abbiamo lavorato bene e siamo pronti e motivati".

Sul pubblico di Firenze

"I nostri tifosi sono sempre stati fantastici. Hanno organizzato la motorinata ad Empoli, sono venuti in tantissimi a San Gallo. Ci stanno sempre vicino e amano questi colori. Noi possiamo solo ringraziarli. Sono sicuro che continueranno a darci amore. Siamo parte di una grande famiglia".