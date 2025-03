Palladino a DAZN: "Notte magica. Cena offerta? Ora chiedono i giorni liberi"

Raffaele Palladino è ampiamente soddisfatto dopo il 3-0 rifilato dalla sua Fiorentina alla Juventus e a DAZN commenta la vittoria così: "È stata una notte magica, la definisco così. Una partita perfetta. Voglio ringraziare la squadra che ha messo tutto quello che avevano in campo, abbiamo accettato i duelli uno contro uno a tutto campo. Una partita di grande coraggio che è stato ripagato. Sono davvero molto felice. Ora lo step che chiederò alla squadra è quello di trovare continuità anche con le squadre più basse in classifica, sempre con questa voglia se vogliamo portare la Fiorentina più in alto".

Cena offerta alla squadra?

"Mi chiedono i giorni liberi (ride, ndr). Ora funziona così perché vogliono stare con le famiglie. Deciderò, vedremo domani".

Ora si guarda avanti.

"Sì, siamo felici di aver regalato una notte così, anche storica, ai nostri tifosi. L'obiettivo per noi è riposare e recuperare i giocatori che sono stati ai box per fare un rush finale importante".

Chi le ha spiegato l'importanza di questa partita a Firenze?

"Quando arrivi il primo giorno ti chiedono di battere la Juventus, lo percepisci subito in città. La squadra oggi è stata fantastica, si è creata una bella sinergia con i giocatori".