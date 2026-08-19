Calciomercato Fortini, ore calde: a breve la decisione. Ad ora il terzino orientato sull'Hull City

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Sono ore decisive per il futuro di Niccolò Fortini. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il terzino della Fiorentina scioglierà le riserve entro questa sera o, al più tardi, nella giornata di domani: sul tavolo restano le proposte di Torino e Hull City, con il club inglese che sarebbe al momento la destinazione maggiormente gradita al giocatore (ma è ancora tutto in ballo, anche sul fronte granata con cui il club viola è più avanti nelle trattative).

Prima il rinnovo "pro forma"

Fortini sarebbe infatti orientato ad accettare la corte dell’Hull City, pronto a puntare su di lui con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Prima di definire l’operazione, però, sarà necessario un passaggio formale con la Fiorentina: Fortini è infatti destinato a rinnovare il proprio contratto con il club viola, con un prolungamento che porterà la scadenza al 2028. Un rinnovo "pro forma", propedeutico alla successiva partenza in prestito. Hull City o Torino che sia.