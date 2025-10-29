Pagliuca contro il Var: "Doveva facilitare gli arbitri e limitare gli errori, ma accade il contrario"

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter e legato al Bologna, ha commentato al Resto del Carlino gli episodi arbitrali durante Fiorentina-Bologna dando un giudizio negativo sull'avvento del VAR: "I moviolisti e le polemiche c’erano anche quando giocavo io. Ma perché è stato introdotto il VAR? Per facilitare il lavoro degli arbitri, per rendere più eque le loro decisioni, per limitare al minimo gli errori: purtroppo è successo l’esatto contrario. Oggi ci sono più polemiche di prima, più decisioni assurde, più ingiustizie.

Se il VAR dev’essere usato in questo modo tanto vale toglierlo e tornare all’antico. Oppure usarlo per le cose che contano: vogliamo parlare dei simulatori che al primo mezzo sospiro si buttano e reclamano il rigore? Quello sarebbe un utilizzo saggio: prova televisiva e squalifica. Ma basta rigorini: non se ne può davvero più".