PAGLIARI, Shpendi? In A già a gennaio non mi stupirebbe

Intervenuto a TMW Radio, nel corso di Maracanà, il noto agente fondatore della BSP Football Agency, Silvio Pagliari, ha parlato anche del Cesena e di Cristian Shpendi, attaccante degli emiliani protagonista in Serie B e attenzionato dalla Fiorentina: "Si, stanno facendo bene, è un movimento in crescita. Shpendi non mi meraviglierebbe se già a gennaio abbia l'opportunità di andare in Serie A. per me è uno dei giovani più forti in circolazione".

Approvata una finestra di mercato extra dal 1° al 10 giugno intanto:

"Per me è assurdo il mercato aperto fino a fine agosto...Fa del male alle società, ai calciatori stessi e agli allenatori. Io farei solo dal 1° al 31 luglio in estate".