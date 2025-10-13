Out Saelemaekers: le alternative di Massimiliano Allegri
Il Milan e Massimiliano Allegri dovranno fare a meno di Alexis Saelemaekers per la sfida interna contro la Fiorentina. Il tecnico livornese - come riportato da TuttoSport - ha tre alternative: la prima, la più logica, è l'esordio da titolare di Zachary Athekame, che è il sostituto naturale del belga. Questa è l'unica opzione che non prevede un cambio di modulo.
Infatti, le altre due sono: il 4-4-2 (o 4-4-1-1 con Ruben Loftus-Cheek alle spalle della prima punta) con Christian Pulisic, il più pericoloso dei rossoneri, che verrebbe adattato sulla fascia destra, oppure Allegri potrebbe optare per un 4-3-3 che vedrebbe Rafael Leao, rientrato in anticipo dalla nazionale, nella sua posizione preferita, l'esterno sinistro. Gli allenamenti dei prossimi giorni chiariranno le idee del tecnico rossonero in vista della partita di domenica sera contro la Fiorentina .
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati