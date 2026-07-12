Oso assente dall'amichevole del Siviglia: neanche convocato da Almeida

Oso assente dall'amichevole del Siviglia: neanche convocato da AlmeidaFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:40News
di Redazione FV

Il Siviglia ha già iniziato la sua stagione con il ritiro estivo agli ordini dell'allenatore Matias Almeyda. Nella prima amichevole giocata ieri sera dagli andausi contro la Juventud Torremolinos, vinta 1-0 grazie al rigore di Sierra nel secondo tempo, era assente Oso, obiettivo di mercato della Fiorentina vicino al trasferimento a Firenze.

I media spagnoli parlano per lui di un acciacco fisico che lo terrà fuori almeno fino alla prossima settimana e per questo non sarebbe stato inserito neanche nella lista dei convocati ma il pensiero non può non andare alle voci di mercato che si rincorrono sul giocatore. Anche perché che sia viola o di un altro colore, la maglia di Oso è destinata a cambiare questa estate.