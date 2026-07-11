Koleosho, il Burnley riflette e lo fa giocare a Cincinnati

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C'è attesa per la decisione del Burnley sul futuro di Luca Koleosho. L'azzurro dopo il prestito al Paris Fc è tornato in Inghilterra ed ha iniziato la preparazione con il Burnley che è in ritiro in America. Ieri sera ha disputato un'amichevole in Ohio con il Cincinnati e domani ne giocherà un'altra contro la Columbus Crew. Contro il Cincinnati Koleosho è partito titolare poi nella ripresa la formazione è cambiata completamente come accade nelle prime amichevoli estive. La gara per la cronaca è finita 3-1 per gli americani.

Il Burnley dunque non sembra avere fretta per sciogliere le riserve se accettare l'offerta della Fiorentina a 12 milioni per l'esterno o quella del Paris Fc e nel frattempo lo considera un suo giocatore a tutti gli effetti. Il giocatore sembrava aver espresso preferenza per la Fiorentina ma evidentemente da statunitense fare questa tournée nell'Ohio non gli sarà dispiaciuto. Il 2 agosto tra l'altro il club inglese sarà in Italia, a Torino, per l'ultima amichevole con i granata, la speranza è che a decisione in un senso o nell'altra sia stata già presa.