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Atta saluta l'Udinese: "Voglio ringraziarvi per questi due anni bellissimi"
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"Cari tifosi dell’Udinese, volevo ringraziarvi per questi due anni bellissimi". Così inizia il messaggio che Arthur Atta, nuovo centrocampista della Fiorentina, ha riservato all'Udinese, club dal quale i viola lo hanno prelevato con un esborso importante. "È stato davvero un piacere - prosegue Atta - aver fatto parte di questa squadra, di questa società. Di vedervi sempre con il vostro sostegno.
Voglio ringraziare anche tutti i miei compagni di squadra, è stato un onore condividere il campo con voi. Siete grandi giocatori e soprattutto persone fantastiche. Vi auguro il meglio per il futuro. Grazie a tutto lo staff, che mi ha permesso di crescere e di diventare il giocatore che sono oggi. Un grazie speciale anche ai fisioterapisti, ai magazzinieri e a tutta la società per la loro disponibilità e gentilezza. Sono davvero felice e grato di aver fatto parte di questo club. Porterò con me tanti ricordi bellissimi. Grazie di cuore a tutti. Ciao, Arthur".
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