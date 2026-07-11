Alle 23 l'atteso quarto tra Norvegia e Inghilterra: le formazioni ufficiali

Alle 23 l'atteso quarto tra Norvegia e Inghilterra: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:00News
di Redazione FV

Alle 23 all'Hard Rock Stadium di Miami fischio d'inizio per il terzo quarto di finale dei Mondiali in svolgimento in Usa, Canada e Messico, l'attesa sfida tra la Norvegia di Haaland e l'Inghilterra di Kane. Proprio i due campioni guideranno le rispettive nazionali; l'obiettivo viola Thorstvedt invece parte dalla panchina. Ecco le formazioni ufficiali:

Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Ødegaard; Sorloth, Haaland, Schjelderup. CT: Solbakken

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Guehi, Stones, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. CT: Tuchel