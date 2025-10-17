Oscar Damiani sulla Fiorentina: "C'è da crescere, ma può riprendersi: ha una buona rosa"

L'operatore di mercato Oscar Damiani ha rilasciato un'intervista a TMW, dove ha parlato di Fiorentina. Queste le sue parole: "C'è da lavorare e crescere. Ma può riprendersi. Ha comunque una buona rosa".

E poi sulla Nazionale: "Mi fa piacere per Gattuso che l'Italia stia facendo bene, ha grinta ma anche la giusta psicologia per gestire la Nazionale. E anche Baldini sta gestendo dei giovani interessanti. Il nostro calcio è in crescita, bisogna far giocare i nostri talenti".