ON. DI GIORGI, Siamo riusciti a valorizzare il Franchi

L'onorevole Rosa Maria Di Giorgi, presidentessa del gruppo PD della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, ha commentato la questione sul nuovo stadio di Firenze. Queste le sue parole:

"La notizia che ha dato il sindaco Nardella, sul percorso di realizzazione del restyling del Franchi e dell'area adiacente, che procede nei tempi previsti è una grossa soddisfazione per chi come me si è battuto fin dal primo momento in ambito legislativo e politico, portando questa soluzione prestigiosa ed importante non solo per la città, dato che rappresenta un esempio anche per le altre realtà. Mi auguro davvero che la Fiorentina possa capire la valenza di questo progetto nel suo complesso, sia dal punto di vista del ritorno economico che avrà, per migliorare i ricavi come richiesto dal presidente Commisso in conferenza stampa, sia dal punto di vista simbolico. Siamo riusciti, come fiorentini, a trovare i modi per mantenere e valorizzare un monumento dell'identità di Firenze".