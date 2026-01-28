È fatta per Coppola al Paris FC, l'ex obiettivo viola passa al club francese
Quello di Diego Coppola è un nome che è stato a lungo nei radar della Fiorentina nel corso di tutto il mercato invernale. Il calciatore del Brighton, ex difensore del Verona, non approderà però come ormai noto da giorni a Firenze, visto che, come riportato sui propri profili social dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, è ormai fatta per il suo passaggio al Paris FC. La Fiorentina in pratica non ha mai affondato per il ragazzo viste le richieste degli inglesi di farlo partire solamente in prestito secco.
