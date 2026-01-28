Roma, Gasperini ritrova Angelino: segnale di mercato in chiave Fortini?
Dopo mesi difficili e continui stop fisici Angelino sembra pronto a tornare a disposizione di Gasperini. Il laterale giallorosso manca dal campo da quattro mesi esatti, eccezion fatta per i cinque minuti disputati al Celtic Park lo scorso 11 dicembre, mentre l’ultima convocazione risale alla sfida Roma-Sassuolo del 10 gennaio. Da allora, nuovi problemi muscolari hanno rallentato ulteriormente il suo rientro, impedendogli di ritrovare continuità e condizione.
Ora però qualcosa sta cambiando. Come riportato infatti da Tuttomercatoweb.com, domani sera ad Atene in Europa League, Angelino potrebbe tornare almeno in panchina, una notizia che potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato, con i giallorossi che potrebbero allentare la presa su Niccolo Fortini , laterale classe 2006 della Fiorentina a lungo inseguito sin dall'estate.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati