Oggi inizia la Coppa Italia, il quadro completo. Alla Fiorentina interessa il 15/08

vedi letture

Oggi prende ufficialmente il via la stagione 2025/2026 con il primo turno di Coppa Italia. Questa sera alle 20.30 infatti ci sarà il primissimo atto, con la sfida del preliminare fra Virtus Entella e Ternana. Domani, invece, sarà il turno di Padova-Vicenza (ore 19.30), Audace Cerignola (ore 20.30) e Pescara-Rimini (ore 20.30). Quindi, fra il 15 ed il 18 agosto, ecco i 32esimi di finale che vedranno impegnati fra le altre il Milan e che interesseranno la Fiorentina nelle partite Sassuolo-Catanzaro e Como-Sudtirol perché sono dalla parte dei viola che attendono agli ottavi.

Di seguito il tabellone con date e orari dei 32eisimi di finale:

15/08/2025 Venerdì 18.00 Empoli - Reggiana

15/08/2025 Venerdì 18.30 Sassuolo - Catanzaro

15/08/2025 Venerdì 20.45 Lecce - Juve Stabia

15/08/2025 Venerdì 21.15 Genoa - vincente Padova/LR Vicenza

16/08/2025 Sabato 18.00 Venezia - Mantova

16/08/2025 Sabato 18.30 Como - Sudtirol

16/08/2025 Sabato 20.45 Cagliari - vincente V. Entella/Ternana

16/08/2025 Sabato 21.15 Cremonese - Palermo

17/08/2025 Domenica 18.00 Monza - Frosinone

17/08/2025 Domenica 18.30 Parma - vincente Pescara/Rimini

17/08/2025 Domenica 20.45 Cesena - Pisa

17/08/2025 Domenica 21.15 Milan - Bari

18/08/2025 Lunedì 18.00 Verona - vincente Avellino/Audace Cerignola

18/08/2025 Lunedì 18.30 Spezia - Sampdoria

18/08/2025 Lunedì 20.45 Udinese - Carrarese

18/08/2025 Lunedì 21.15 Torino - Modena