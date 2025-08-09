Oggi inizia la Coppa Italia, il quadro completo. Alla Fiorentina interessa il 15/08
Oggi prende ufficialmente il via la stagione 2025/2026 con il primo turno di Coppa Italia. Questa sera alle 20.30 infatti ci sarà il primissimo atto, con la sfida del preliminare fra Virtus Entella e Ternana. Domani, invece, sarà il turno di Padova-Vicenza (ore 19.30), Audace Cerignola (ore 20.30) e Pescara-Rimini (ore 20.30). Quindi, fra il 15 ed il 18 agosto, ecco i 32esimi di finale che vedranno impegnati fra le altre il Milan e che interesseranno la Fiorentina nelle partite Sassuolo-Catanzaro e Como-Sudtirol perché sono dalla parte dei viola che attendono agli ottavi.
Di seguito il tabellone con date e orari dei 32eisimi di finale:
15/08/2025 Venerdì 18.00 Empoli - Reggiana
15/08/2025 Venerdì 18.30 Sassuolo - Catanzaro
15/08/2025 Venerdì 20.45 Lecce - Juve Stabia
15/08/2025 Venerdì 21.15 Genoa - vincente Padova/LR Vicenza
16/08/2025 Sabato 18.00 Venezia - Mantova
16/08/2025 Sabato 18.30 Como - Sudtirol
16/08/2025 Sabato 20.45 Cagliari - vincente V. Entella/Ternana
16/08/2025 Sabato 21.15 Cremonese - Palermo
17/08/2025 Domenica 18.00 Monza - Frosinone
17/08/2025 Domenica 18.30 Parma - vincente Pescara/Rimini
17/08/2025 Domenica 20.45 Cesena - Pisa
17/08/2025 Domenica 21.15 Milan - Bari
18/08/2025 Lunedì 18.00 Verona - vincente Avellino/Audace Cerignola
18/08/2025 Lunedì 18.30 Spezia - Sampdoria
18/08/2025 Lunedì 20.45 Udinese - Carrarese
18/08/2025 Lunedì 21.15 Torino - Modena
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati