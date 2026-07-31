Odriozola, Mijatovic e non solo: Valdepenas, quando un blanco diventa viola
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Victor Valdepenas, dal Real Madrid alla Fiorentina. Il terzino nato a Madrid il 20 ottobre 2006 è soltanto il quinto calciatore a compiere il tragitto Vadlebebas (centro sportivo delle merengues)-Firenze. L'ultimo in ordine di tempo era stato Luka Jovic, cameo tutt'altro che indimenticabile sotto al campanile di Giotto, mentre prima di lui lo stesso viaggio l'avevano intrapreso Alvaro Odriozola (stagione 2021-22), Javier Portillo (2004, proveniente dal Real Madrid Castilla) e Predrag Mijatovic nel 1999, un triennio caratterizzato da tanti infortuni e solo quattro reti in Italia.
Fare meglio rispetto a loro non sembra un'impresa. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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