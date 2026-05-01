Il Lecce fa il colpo a Pisa: vittoria 2-1 e +4. Toscani in B
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Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Lecce, che vince 2-1 a Pisa nella partita del venerdì sera di Serie A e stacca di 4 punti il terzultimo posto attualmente occupato dalla Cremonese, impegnata lunedì pomeriggio contro la Lazio in casa. A decidere la sfida della Cetilar Arena sono le reti di Banda e Cheddira, con i toscani che avevano momentaneamente pareggiato con Leris. Un risultato importante per Di Francesco che si avvicina anche alle altre dirette concorrenti tra cui la Fiorentina, ora distante 5 punti in attesa che la squadra viola scenda in campo lunedì a Roma. Il Pisa invece è aritmeticamente in B.
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