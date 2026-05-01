Si infiamma la lotta salvezza: le formazioni di Pisa-Lecce
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Sarà Pisa-Lecce a dare il via alla 35° giornata di Serie A. Sfida dalla quale potrebbero arrivare i primi verdetti per quanto riguarda la lotta salvezza e che, quindi, potrebbe interessare anche la Fiorentina. Prima di questa sfida con 10.300 spettatori, infatti, la classifica recita: Pisa ultimo con 18 punti e Lecce quartultimo a 29 punti. Di seguito le formazioni ufficiali della delicatissima sfida della Cetilar Arena:
PISA (3-5-2): Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. All. Di Francesco
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