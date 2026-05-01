Di Natale: "Grosso merita una chance importante, intrigante vederlo a Firenze"
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L'ex attaccante di Udinese e della Nazionale, Totò Di Natale, sulla Gazzetta dello Sport è stato intervistato sugli allenatori della serie A. E alla domanda su quale allenatore meriterebbe un'occasione importante il prossimo anno, Di Natale non ha dubbi: "Grosso. Di Fabio si parla poco perché non è mediatico, ma col Sassuolo ha realizzato un capolavoro. Sarebbe intrigante vederlo in una piazza calda come Firenze. De Rossi è salito in corsa e ha fatto svoltare il Genoa: mi auguro resti a Marassi. L’Udinese ha dato noia a diverse big quest’anno".
E sull'attaccante migliore risponde: "Quello che mi auguro di vedere in estate. Non è stato un grande torneo per le punte, troppi gol in meno rispetto al passato".
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