Inter, Joseph Martinez in uscita? La Fiorentina ci pensa veramente
L'Inter starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la porta. Sia Yann Sommer che Josep Martinez potrebbero, infatti lasciare, i nerazzurri, per dare spazio, fra gli altri, a Guglielmo Vicario del Tottenham. Secondo L'Interista l'attuale numero 13 nerazzurro, Joseph Martinez, sarebbe infatti seguito con attenzione da diverse squadre e, in particolar modo, dalla Fiorentina.
Se da una parte, a meno di clamorosi colpi di scena, la permanenza di David De Gea non dovrebbe essere in dubbio, dall'altra l'arrivo di Martinez garantirebbe alla società viola un vice di assoluta affidabilità e un'ottima figura per il futuro gigliato. Per il suo cartellino l'Inter parte da una valutazione di circa 10 milioni di euro, mentre 1,5 milioni di euro è l'ingaggio raggiunto dal classe 1998.
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