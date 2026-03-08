Occhi al Via del Mare per la Fiorentina: Lecce-Cremonese, le formazioni ufficiali

Occhi al Via del Mare alle 12:30. La Fiorentina osserva più che interessata lo scontro diretto per la salvezza che va in scena nel capoluogo pugliese, dove Lecce e Cremonese si affrontano nel match dell'ora di pranzo. Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco. 

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Maleh, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.