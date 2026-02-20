Occhi al Mapei per la Fiorentina: Sassuolo-Verona, le formazioni ufficiali
Sassuolo-Hellas Verona inaugura il 26° turno di campionato. Per la Fiorentina occhi puntati sul risultato degli scaligeri, coinvolti nella lotta per non retrocedere assieme ai viola e al Pisa, di scena lunedì sera al Franchi. Ecco le formazioni ufficiali del match di Reggio Emilia:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Ulisses; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Doig, Volpato, Nzola, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe
Allenatore: Fabio Grosso
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Frese; Bowie, Sarr
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Suslov, Slotsager, Mosquera, Szimionas, Isaac, Cham, De Battisti, Peci, Vermesan, Monticelli
Allenatore: Paolo Sammarco
