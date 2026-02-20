Crisi Crystal Palace, Glasner a rischio: "Mi sento il tecnico giusto ma dipende dai risultati"

Dopo il pareggio di ieri nei playoff di Conference a Mostar, prosegue il periodo buio del Crystal Palace che nel 2026 ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime 15 gare e che era quella più accreditata per la vittoria finale della Conference insieme alla Fiorentina. Un periodo grigio-scuro, tanto chela conferenza stampa del tecnico Oliver Glasner si è trasformata in un "interrogatorio" sul suo futuro alla guida del club inglese e se si senta ancora l'uomo giusto: "Vediamo. Ho sempre detto che come allenatore devi fare affidamento sui tuoi giocatori. Avranno tutto il mio supporto, come sempre, e poi si vedrà, Se voglio restare? Vediamo. Non sappiamo mai cosa ci riserva il futuro".

Glasner ha spiegato: “Nel calcio è semplice: resti quando arrivano i risultati. Negli ultimi mesi non sono stati buoni. Le prestazioni non sono state costanti, e questo è tutto”. Nessuna ricerca di alibi, né riferimenti a fattori esterni".

Il tecnico ha poi respinto l’idea di una crisi personale: “Non è mai una questione di Oliver Glasner. La mia vita continuerà in estate, ovunque e comunque. Anche la vita del Crystal Palace andrà avanti. Motivazioni per andare avanti? Sì, sento ancora la grinta per guidare la squadra fino alla fine".