Cagliari ko col Lecce, Bucci: "Non è andata bene. E la Fiorentina ha vinto"

Luca Bucci, ex portiere del Parma oggi preparatore degli estremi difensori del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a Scommesse.io e ha fatto il punto sulla corsa salvezza che coinvolge anche la Fiorentina: "Purtroppo è stata una sconfitta che ci ha avvicinato al terzultimo posto - esordisce sul ko di lunedì contro il Lecce - e questo non è positivo, anche perché la Fiorentina ha vinto. Non è andata bene".

Poi però rilancia: "Detto questo, nell’ultimo periodo avevamo ottenuto ottimi risultati. In questo momento ci mancano molti giocatori: siamo un po’ in emergenza dall’inizio dell’anno. Stiamo facendo il nostro campionato e dobbiamo trovare soluzioni per riprendere a vincere e per mantenere distanza dalla zona retrocessione".