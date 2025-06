Obiettivo Cardoso? Dalla Spagna lo danno in chiusura con l'Atletico Madrid

La Fiorentina cerca un centrocampista di peso ed esperienza per il centrocampo e tra i nomi c'è anche quello di un vecchio pallino ed avversario nel Betis, Johnny Cardoso. Per il Mundo Deportivo però il giocatore è vicino all'Atletico Madrid che ha intensificato i contatti con il Betis. A favore dell’Atletico, spiega il quotidiano spagnolo, gioca il desiderio del giocatore classe 2001 di vestire la maglia rojiblanca.

Non solo: esiste già un principio d’accordo con Cardoso che, in caso di addio al Betis aveva indicato l’Atletico come prima scelta. I dirigenti si sono visti questa settimana per avvicinarsi e trovare un punto d'incontro circa il trasferimento dell'americano, e da Siviglia si apprende che la prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca per il passaggio ufficiale del giocatore all’Atletico Madrid per una trentina di milioni.