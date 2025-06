Chiesa, quale futuro? Impallomeni e Braglia votano la Fiorentina: "Adatta per lui"

Quale sarà il futuro di Federico Chiesa? I dubbi circa il destino del classe '97 - reduce da una stagione anonima a Liverpool - sono tanti e a tal proposito TMW Radio ha chiesto un parere ai suoi opinionisti. Due dei quali, in particolare, hanno suggerito al figlio d'arte il ritorno alla Fiorentina. Si tratta nello specifico di Stefano Impallomeni e SImone Braglia. Ecco le parole dei due in risposta alla domanda: qual è la meta migliore per Chiesa?

Stefano Impallomeni: "Tante, ma deve scegliere Napoli o Roma, forse più la Roma. Deve ricostruirsi fisicamente. E anche la Fiorentina. Deve rimettersi in discussione, se sta bene Gattuso lo richiama. E' un giocatore da recuperare, per il nostro movimento anche".

Simone Braglia: "Non so se la Roma e Gasp siano quelli adatti. Gasperini ti rigenera ma bisogna vedere come sta fisicamente Chiesa. Serve un allenatore che gli dia fiducia e non lo sprema troppo fisicamente. Quindi Milan o Fiorentina".