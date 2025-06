Locatelli tra Mondiale per club e Gattuso: "Ci siamo sentiti, porterà entusiasmo. Tudor? Sa trasmetterci idee"

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Tudor conosce la Juve, conosce il Dna bianconero, sa come parlarci e sa come trasmettere le sue idee. L'atteggiamento che ha portato da quando è arrivato è una cosa che ci serviva": alla vigilia del secondo impegno nel Mondiale per club, contro il Wydad di Casablanca a Philadelphia, e' il capitano Manuel Locatelli a parlare del feeling tra squadra e tecnico. "Siamo più gruppo, questa crescita è arrivata nelle difficoltà ma è anche fisiologica perché siamo una squadra giovane. Quest'anno abbiamo fatto buone cose, e abbiamo avuto anche momenti di difficoltà e lì ci siamo uniti", ha aggiunto il centrocampista bianconero in un'intervista a Dazn, che ha l'esclusiva mondiale delle 63 partite della nuova manifestazione Fifa, anche in modalita' gratuita.

Locatelli ha parlato anche del nuovo ct azzurro, Rino Gattuso. "Ci siamo sentiti, mi ha già allenato. Credo che sia il mister giusto al momento giusto, aldilà delle scelte che farà, e l'allenatore che può portarci un po' più di entusiasmo e un po' più di energia per cercare di arrivare al Mondiale". (ANSA).