Sebastiano Esposito sul fratello Pio: "È cresciuto tantissimo, fisicamente una bestia"

vedi letture

Sebastiano Esposito, obiettivo di mercato della Fiorentina e attualmente al Mondiale per Club con l'Inter come il fratello minore Francesco Pio ha parlato così di lui a Dazn: "Umanamente è bellissimo perché ho giocato sei mesi con Salvatore alla Spal, e farlo ora con Pio è bellissimo. È cresciuto tantissimo, è diventato una bestia a livello fisico. Siamo in camera insieme, parliamo sempre e dalla prossima dovrebbe esserci anche lui a disposizione perché adesso sta meglio. Speriamo che possa fare il contrario di quello che ho fatto io col Monterrey e faccia gol".

C’è competizione fra di voi?

"No, no. La competizione tra noi non esiste".