Europei Under-21, il ct Nunziata: "Vogliamo arrivare fino in fondo al torneo"

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "La Germania è una squadra solida, fisica, che ha grande intensità, sempre corta. E' difficile trovarla impreparata. E in più, soprattutto d'avanti, ha giocatori di qualità come Gruda e Woltemade". Alla vigilia del quarto di finale dell'Europeo Under 21, in corso in Slovacchia, Carmine Nunziata avverte: "Dovremo andare in campo per cercare di fare la partita ed essere squadra, fare meno errori possibili e magari sfruttare i loro. Vogliamo arrivare in fondo". (ANSA).