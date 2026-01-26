Nzola può andare al Sassuolo, TMW: "Manca solo l'ok dei viola"
Nuova destinazione per M’Bala Nzola. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, entro breve il centravanti di proprietà della Fiorentina potrebbe accasarsi al Sassuolo. I neroverdi hanno infatti accelerato sul fronte del centravanti classe 1996, con l'obiettivo di regalare a Grosso un'alternativa di rilievo al numero nove titolare Pinamonti: il Sassuolo - si legge - ha raggiunto l'accordo sia con il Pisa che con il calciatore per averlo già adesso a gennaio. Di fatto adesso manca solamente l'ultimo ok, quello dei viola, perché la trattativa venga finalizzata e arrivi alla fumata bianca.
