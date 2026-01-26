Commisso e la sua avventura a Firenze: il video celebrativo di FV

Questo pomeriggio, alle ore 18, Rocco Commisso sarà ricordato al Duomo di Firenze con una Messa a lui dedicata. Sarà presente la sua famiglia, così come la Fiorentina. L'imprenditore italo-americano è mancato nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio. Arrivato in Italia nel 2019, ha guidato il club viola per sei anni e mezzo. Questo il video celebrativo di FirenzeViola.it, con il riepilogo e la ricostruzione dell’avventura di Commisso alla Fiorentina: