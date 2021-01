OBIETTIVI, Il Parma ci riprova per Man: c'è l'offerta

Nella prima decade di gennaio il Parma aveva spinto, e molto, per arrivare a Dennis Man, salvo poi mettere in stand-by l'operazione per dare priorità alla difesa, poi rafforzata con Conti e Zagaritis. La richiesta molto del FCSB (o Steaua Bucarest), pari a 15 milioni, sembrava però aver fatto naufragare la trattativa, che è tornata prepotentemente d'attualità nelle ultime ore: Carli e Lucarelli avrebbero riallacciato i contatti con l'agente del rumeno e con il club, intenzionati ad arrivare ad un esterno offensivo per completare il reparto di Roberto D'Aversa. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerata del Parma: dopo una prima offerta rifiutata della FCSB (o Steaua Bucarest), infatti, nelle ultimissime ore è arrivato il rilancio da parte del presidente Krause: 12 milioni più tre di bonus al club rumeno e contratto da 1 milione fino al 2026 per il giocatore, che interessava anche alla Fiorentina. Un'offerta economica che di fatto può sbloccare in modo definitivo - e in positivo - la situazione.